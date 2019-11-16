بالفيديو – ألمانيا وهولندا إلى يورو 2020

ألمانيا تغلبت على ضيفتها بيلاروسيا 4-0 في ملعب بوروسيا بارك، ورفعت رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، لتضمن تأهلها قبل جولة على النهاية.

فيما كان التعادل 0-0 أمام أيرلندا الشمالية كافيا لـ هولندا لتلتحق بـ ألمانيا، إذ رفعت رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني.

أما أيرلندا الشمالية فاكتفت برفع رصيدها إلى 13 نقطة، لكنها فقدت كل حظوظ احتلال المركز الثاني، إذ تتفوق عليها هولندا في المواجهات المباشرة.

أهداف ألمانيا سُجلت بواسطة ماتياس جينتر في الدقيقة 41 بطريقة رائعة بكعب القدم بعد عرضية سيرج جنابري.

قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدف ألمانيا الثاني بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني بصناعة توني كروس.

كروس توج نفسه بطلا للمباراة بإضافته الهدف الثالث بصورة رائعة في الدقيقة 55.

بعدها سنحت فرصة تقليص الفارق لـ بيلاروسيا من ركلة جزاء، لكن إيجور ستاسيفيتش أهدرها بعد تصدي مانويل نوير في الدقيقة 75.

واختتم كروس الأهداف بالرابع في الدقيقة 83، لتكون ثنائيته الأولى من هدفيه في شباك البرازيل بكأس العالم 2014.

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وفي نفس التوقيت، فوّتت أيرلندا الشمالية فوزا كان في المتناول على ضيفتها هولندا بملعب ويندسور بارك.

أيرلندا الشمالية تحصلت على ركلة جزاء في الدقيقة 32، بعد لمسة يد على جويل فيلتمان مدافع هولندا.

لكن ستيفين دافيز فشل في استغلالها، وأطاح بها خارج إطار المرمى بغرابة شديدة.

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لتفوّت أيرلندا الشمالية فرصة عرقلة هولندا، وتكتفي بالمركز الثالث.

فيما عادت هولندا للواجهة بعد غيابها عن يورو 2016، وكأس العالم 2018.

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