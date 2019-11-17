بالفيديو – النمسا تواصل حضورها في اليورو للمرة الثانية على التوالي

النمسا سجلت هدفيها بواسطة دافيد ألابا، وشتيفان لاينر في الدقيقتين 7 و48، فيما سجل فلاتكو ستويانوفسكي هدف مقدونيا الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

لترفع النمسا رصيدها إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديها سلوفينيا قبل جولة واحدة على النهاية.

فيما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وكانت النمسا قد لعبت اليورو للمرة الأولى في تاريخها على أرضها عام 2008، قبل أن تتأهل مجددا للنسخة الماضية في 2016.

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وفي نفس التوقيت، حافظت بولندا على صدارتها للمجموعة بفوزها 2-1 على إسرائيل في القدس المُحتلة.

جريجوري كريشتوفياك، وشيشتوف بيونتك سجلا هدفي بولندا، فيما سجل مؤنس دبور هدف أصحاب الأرض الوحيد في نهاية اللقاء.

لترفع بولندا رصيدها إلى 22 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد إسرائيل عند 11 نقطة في المركز الخامس.

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