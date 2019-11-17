حقيقة وجود عجز في الكتاب المدرسي

إيوان ليبيا – وكالات :

نفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق وجود عجز في الكتاب المدرسي في أي منطقة أو مؤسسة تعليمية، مشددة على أنها تركز على تدريب المعلمين في المواد الدراسة المختلفة.

ونقلت الوزارة في بيان لها، السبت، تصريحات لمدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح أكد فيها انتهاء المخازن الفرعية التابعة للمصلحة من عملية سد احتياجات المؤسسات التعليمية من الكتب والمقاعد المدرسية، مشيرا إلى أن ملية التوزيع تمت وفقاً للاحتياج الفعلي لكل مؤسسة، نافياً أن يكون هناك نقص بأي مؤسسة تعليمية وبأي منطقة تعليمية في الكتاب المدرسي أو الوسائل التعليمية المتمثلة في السبورات البيضاء أو الخطاط الخاص بها، حسب ما ذكرت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

تصريحات القويرح جاءت خلال اجتماع عقدته الوزارة بمقر كلية الآداب ببلدية الجميل مع مراقبي التعليم ببلديات الجبل والساحل الغربي، وترأسه وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة بمشاركة مديري الإدارات والمكاتب والمراكز والمصالح التابعة للوزارة.

بدورها، قالت مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الأسود، خلال الاجتماع، إن المركز أشرف على تدريب ما يزيد عن 5 الآف متدرب في اللغة الانجليزية خلال العام الدراسي الماضي، مضيفة بأن المركز يعكف حالياً على إعداد مدربين في كافة المواد العلمية من أجل أن يقوموا مستقبلاً بتدريب المعلمين المستهدفين من كافة المناطق التعليمية.

وأوضحت أن خطوة المركز هذه تأتي في إطار «خطته لتخفيض الإنفاق على التدريب والاعتماد على العناصر المحلية المؤهلة والكفؤة في ذلك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمعلم والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، فضلا عن «مطالب المعلمين المشروعة وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة، ومناقشة إجراءات المعلمين المنتسبين حديثا والبدء في تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية وديوان المراقبات للعام الدارسي 2019-2020».

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