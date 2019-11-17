ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات بوليفيا إلى 23 شخصا

قُتل أربعة أشخاص السبت خلال تظاهرات في بوليفيا ، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 23 على الأقلّ منذ أواخر أكتوبر، بحسب ما أعلنت لجنة الدول الأميركيّة لحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة على تويتر إنّ هناك تسعة قتلى منذ يوم الجمعة. وأضافت أنها أحصت أيضًا 122 جريحًا على الأقلّ منذ الجمعة.

وتدور اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس وعناصر الشّرطة، منذ تولّي السناتورة اليمينيّة جانين أنييز السُلطة في البلاد.

وهذه الحصيلة التي أوردتها لجنة الدول الأميركيّة لحقوق الإنسان تختلف عن تصريحات الحكومة التي قالت إنّ هناك حتّى اليوم خمسة قتلى.

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