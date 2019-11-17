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محكمة أمريكية تصدر مذكرة استدعاء لحفتر

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت عملية بركان الغضب، إن محكمة في الولايات المتحدة أصدرت مذكرة استدعاء لخليفة حفتر، في السابع والعشرين من أغسطس الماضي، في دعوى مدنية تقدّم بها عدد من المواطنين الليبيين هناك.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “بركان الغضب” على موقع التواصل “فيس بوك”، السبت، سجلت القضية تحت رقم (1:19cv853) بمحكمة المقاطعة الولايات المتحدة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، وفي حال لم يرد “حفتر” تقول المذكرة إنه سيتم إصدار حكم افتراضي ضده، بحسب المنشور.

وتضم قائمة المدعين كلا من، عايدة الزقلي، آية التونالي، آلاء التونالي، عبد الرؤوف التونالي، محمد التونالي، عبد الحميد التونالي، عبد العظيم التونالي، ميس أحمد معيوف، وعبد الحميد الهرامة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الإخوان ومن لف لفهم ناس مسطولة ومش فاهمين النظام العالمي كيف ماشي .. ياشوية بغال وحمير هذه الأحكام ليس لها أي أهمية على الإطلاق والمشير حفتر لن يتضرر منها ولن يطاله منها ذرة سوء هي لمجرد الراحة النفسية لكم يعني هي تندرج فقط في كورسات العلاج النفسي للإخونجية والإرهابيين يعطيهم بعض الإنفراج والسرور المؤقت للخروج من حالة الدمار والقهر والهزيمة بسبب هزائمهم المتلاحقة وإنتصارات الجيش الوطني الليبي يوم بعد يوم. خليكم وراء هذه الأخبار حتى اليوم الأخير الذي ترونه بعيدا ونراه قريبا جدا جدا جدا

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