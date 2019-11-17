سلطنة عمان تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين

تحتفل سلطنة عُمان غدا 18 نوفمبر بالعيد الوطنى التاسع والأربعين، حيث يحتفي الشعب ال عمان ي بانجازات أهم مراحل التاريخ الحديث، والتي بدأت فور تولي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 .

تشهد السلطنة فعاليات متعددة تواكب الاحتفالات وفى مقدمتها يشمل السلطان قابوس بن سعيد برعايته العرض العسكري الذي يقام بهذه المناسبة على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، وتشارك في العرض وحدات رمزية، ويشهد العرض كبار المسئولين من عسكريين ومدنيين.

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