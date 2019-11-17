حروب السهام تعود فى الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى هونج كونج

عادت السهام التى ظنها البعض أنها انتهت منذ القرون الوسطى فى الاشتباكات التى دارت بين الشرطة والمتظاهرين فى هونج كونج حيث أصيب رجل شرطة بسهم في ساقه، في الوقت الذي تتواصل التوترات على أحد الطرق خارج “جامعة العلوم التطبيقية”، حيث يتم تبادل إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقة منذ صباح اليوم الأحد.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه ومركبات مدرعة قامت بدفع المتظاهرين وإعادتهم إلى داخل الحرم الجامعي.

وشُوهد متظاهرون فوق أسطح مباني الجامعة وهم يطلقون السهام ومقذوفات مشتعلة، واستهدفوا بها الشرطة.

وقالت الشرطة إن المصاب هو واحد من ضباط الاتصال، الذين غالبا ما يقفون في الخطوط الأمامية بسترات زرقاء، لحماية للصحفيين.

وتقع الجامعة قرب نفق ميناء معبر “هون هوم” وهو ممر بين شبه جزيرة “كولون” وجزيرة هونج كونج . وعلى مدار الأيام القليلة الماضية ، أصبحت الجامعات أحدث بؤرة للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت هونج كونج في الأشهر الأخيرة. وقال رئيس جامعة هونج كونج الصين ية أمس الأول الجمعة، إن الحرم الجامعي احتله “غرباء ملثمون” وإن الجامعة قد تضطر إلى طلب دعم من الحكومة إذا لم تستطع استئناف عملها بشكل طبيعي.

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