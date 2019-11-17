بالفيديو – حامل اللقب حاضر.. البرتغال إلى يورو 2020 وصربيا إلى الملحق

برونو فيرنانديس سجل في الشوط الأول، قبل أن يقتل القائد كريستيانو رونالدو اللقاء في الدقيقة 87 بهدفه الدولي رقم 99.

البرتغال رفعت رصيدها إلى 17 نقطة في المركز الثاني خلف أوكرانيا صاحبة الـ 20 نقطة.

واحتاجت البرتغال إلى الفوز لتجنب انتظار المباراة الأخرى المقامة في نفس التوقيت بين صربيا وأوكرانيا، والتي انتهت في الأخير بالتعادل 2-2، نتيجة كانت كافية لتأهل حامل اللقب دون فوزه بالضرورة.

البرتغال احتاجت للانتظار حتى الدقيقة 39 لتفتتح التسجيل عن طريق فيرنانديس بعد تمريرة بينية من بيرناردو سيلفا.

وعلى أرضية ملعب كارثية، حاول رونالدو إضافة الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة قبل 10 دقائق على النهاية، لكن كرته جانب المرمى.

قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني بنجاح في الدقيقة 87 في متابعة على خط المرمى، رافعا رصيده إلى 99 هدفا، بفارق 10 أهداف فقط عن الإيراني علي دائي أعظم هداف دولي في التاريخ.

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وفي المباراة الثانية تقدمت صربيا بالدقيقة التاسعة عن طريق دوشان تاديتش من ركلة جزاء.

قبل أن يتعادل رومان يريميتشوك لـ أوكرانيا في الدقيقة 32.

صربيا عادت للمقدمة مجددا في الدقيقة 56 بواسطة الهداف أليكساندر ميتروفيتش الذي رفع رصيده إلى 10 أهداف في التصفيات.

لكن أرتيم بيسيدين خطف التعادل القاتل لـ أوكرانيا في الوقت المحتسب بدل الضائع، وصربيا كانت متجهة إلى الملحق بأي حال بسبب تفوق البرتغال على لوكسمبورج.

رصيد صربيا ارتفع إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وستلعب الملحق المؤهل في شهر مارس المقبل.

فيما أنهت أوكرانيا التصفيات بنجاح برصيد 20 نقطة تحت قيادة أندري شيفتشنكو.

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