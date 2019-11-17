أبيدال: برشلونة يراقب لاوتارو

وسجل مارتينيز ضد برشلونة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ولفت انتباه العديد من الأندية.

وقال أبيدال في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو: “مارتينيز لاعب متكامل ونعلم جيدا جودته”.

وأضاف أبيدال “مارتينيز واحد من عدد من المهاجمين الذين يراقبهم النادي في الفترة الأخيرة”.

ويبحث نادي برشلونة عن مهاجم ليحل محل لويس سواريز الذي سيبلغ عمره 33 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وتابع أبيدال “مارتينيز لاعب متكامل، أعتقد أن مستواه رائع للغاية ونعرفه جيدا”.

وأتم تصريحاته “لكن في الوقت نفسه هناك لاعبون آخرون لديهم نفس المميزات ونتابعهم ونراقبهم”.

ونجح مارتينيز في تسجيل 8 أهداف في 16 مباراة خاضها مع إنتر هذا الموسم.

ويلعب مارتينيز بجوار ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا