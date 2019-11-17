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رسميا – خروج فان دايك من معسكر هولندا لأسباب شخصية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وضمن منتخب هولندا تأهله إلى أمم أوروبا 2020 بعد التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية.

ويلعب منتخب هولندا مساء الثلاثاء المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا أمام إستونيا.

وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم “فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب لن يكون متاحا في مباراة إستونيا”.

وأضاف “يغيب فان دايك بسبب ظروف شخصية اضطرته للرحيل من معسكر المنتخب”.

ولعب فان دايك مواجهة هولندا أمام أيرلندا الشمالية كاملة منذ البداية وأمن تأهل منتخب بلاده لأمم أوروبا.

وخاض فان دايك 18 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفا وصناعة مثله.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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