تقرير: صراع إيطالي إسباني على نجم بريشيا الشاب

وذكرت صحيفة “كورييري دي تورينو” المهتمة بأخبار نادي يوفنتوس أن بطل الدوري الإيطالي مهتم بالفعل بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب.

وأضافت الصحيفة أن محاولة يوفنتوس لضم تونالي هي الثانية بعدما قدم عرضا لنادي بريشيا العام الماضي للتعاقد معه لاعبه الشاب مقابل 15 مليون يورو ولكنه قوبل بالرفض.

ولا يرغب ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا في بيع لاعبه بأقل من 40 مليون يورو.

لذلك سيحاول يوفنتوس لمرة ثانية في يناير المقبل التعاقد مع اللاعب.

ولن يكون يوفنتوس وحده المهتم بضم تونالي في ظل اهتمام أتليتكو مدريد الإسباني بالتعاقد معه وفقا لما ذكرته الصحيفة.

يوفنتوس وأتليتكو مدريد هما الناديان الأكثر اهتماما بالتعاقد مع تونالي، لكن هناك أيضا أندية تراقب اللاعب مثل أرسنال وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان ونابولي.

تونالي البالغ من العمر 19 عاما والذي يلعب في وسط الملعب شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع بريشيا سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

كما اختاره روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا لمباراتي البوسنة وأرمينيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

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