زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية بعد تأجيل الجنوبية مناوراتها مع أمريكا

قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن الزعيم كيم جونج أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية لليوم الثاني خلال ثلاثة أيام حتى في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية تأجيل تدريباتهما المشتركة لتسهيل محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية .

وأعلنت الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية يوم الأحد تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لتعزيز جهود السلام المتعثرة مع كوريا الشمالية لكن واشنطن نفت أن تكون الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونجيانج.

وكان من المقرر أن تشمل تلك التدريبات محاكاة لسيناريوهات المعارك الجوية بمشاركة عدد من الطائرات من الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية لم يُكشف النقاب عنه.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين إن كيم أشرف على تدريب على الابرار الجوي للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.

وأضافت أن كيم “قال إن من الضروري إجراء تدريب دون سابق إخطار في ظل ظروف تحاكي الحرب الحقيقية لتحسين جاهزية” الوحدات العسكرية الكورية الشمالية. وقالت الوكالة يوم السبت إن كيم شاهد “سباقا جويا قتاليا” لقيادات سلاحي الجو والدفاع الجوي. ونشرت صحيفة رودونج سينمون الحكومية صورة ظهر فيها كيم مبتسما وسط طيارين تجمعوا حوله. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيم على تويتر “يجب أن تعمل بسرعة وأن تنجز الاتفاق ..أراك قريبا”.

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