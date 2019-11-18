الرئيسة المؤقتة لبوليفيا تعد بإجراء انتخابات “في وقت قريب جدا”

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قالت الرئيسة الموقتة لبوليفيا الأحد إنها ستدعو في وقت قريب لانتخابات جديدة في وقت لا تزال البلاد تشهد توترا بعد أسبوع على استقالة إيفو موراليس.

وقالت جانين أنييز في خطاب في القصر الرئاسي “قريبا جدا سنعلن عن أنباء تتعلق بمهمتنا الرئيسية: الدعوة لانتخابات شفافة”.

ولم تقدم تفاصيل أخرى باستثناء القول إن الإعلان سيهدف إلى “استعادة المصداقية الديموقراطية لبلدنا”.

وكانت أعمال العنف اندلعت أساسا في بوليفيا بعد أن اتُهم موراليس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين، بالتلاعب بنتائج انتخابات 20 أكتوبر للفوز بولاية جديدة.

واستقال الأحد الماضي وفرّ إلى المكسيك بعد أن خسر دعم قوات الأمن.

وأنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ السابقة البالغة من العمر 52 عاما، أعلنت نفسها رئيسة بالوكالة الثلاثاء، لملء فراغ في السلطة تركه موراليس بعد مغادرته واستقالة العديد من الوزراء.

وقالت الحكومة الأحد أيضا إن وتيرة التظاهرات العنيفة في البلاد تتباطأ. غير أن مجموعات ريفية مقربة من موراليس طالبت باستقالة أنييز.

وقال وزير الداخلية الموقت ارتورو مورييو إن عدد نقاط التوتر “انخفض إلى النصف”.

وأودت أعمال العنف بحياة 23 شخصا على الأقل فيما أصيب العشرات بجروح منذ أواخر أكتوبر، وفق لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

وتواصلت الاحتجاجات التي أجبرت موراليس على طلب اللجوء في المكسيك، وخصوصا في محيط مدينة كوتشابمبا حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الجمعة بين مزارعي الكوكا من جهة والجيش والشرطة من جهة أخرى.

المصدر-وكالات