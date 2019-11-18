بونوتشي: إيطاليا ليست في مستوى أفضل 4 منتخبات أوروبية

وحجزت إيطاليا مكانها في البطولة بعد 9 انتصارات في 9 مباريات وتختتم يوم الإثنين التصفيات بمواجهة ضيفتها أرمينيا.

وقال ليوناردو بونوتشي قائد إيطاليا ومدافع يوفنتوس:”سنبلغ مستوى أفضل فرق أوروبا لكن لازلنا بحاجة للتحسن لمنافسة هذه المنتخبات التي حققت نتائج طيبة في السنوات الأخيرة”.

وواصل بونوتشي (32 عاما) في تصريحات صحفية “لسنا في مستوى إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا لأننا نفتقد الخبرة. لديهم العديد من اللاعبين العالميين ونحن لا، لكن لدينا كل الإمكانات والطموح للوصول لهذا المستوى”.

تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، استعادت إيطاليا بعضا من بريقها الذي افتقدته بالغياب عن كأس العالم 2018.

وكان مشوار التصفيات في متناول رفقاء بونوتشي بعدما وقعوا في مجموعة واحدة مع اليونان والبوسنة والهرسك وفنلندا وأرمينيا وليشتنشتاين.

وتقام يورو 2020 في يونيو المقبل في 12 مدينة أوروبية منها روما عاصمة إيطاليا.

وشاركت إيطاليا 9 مرات في بطولة اليورو وتوجت باللقب في ملعبها عام 1968 وفي النسخة الأخيرة عام 2016 ودعت من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

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