ميرور: تشاكا قد يعود إلى جلادباخ من أجل زكريا

ولم يشارك تشاكا صاحب الـ27 عاما في أي مباراة مع أرسنال منذ خروجه كبديل في مباراة كريستال بالاس وغضبه تجاه جماهير الفريق بعد تصفيرهم ضده.

وكان أوناي إيمري مدرب أرسنال قد أعلن تجريد اللاعب من شارة قيادة الفريق ومنحها إلى بيير إيمريك أوباميانج على خلفية تلك الأحداث.

وانضم تشاكا إلى أرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في صيف 2016 بمبلغ 45 مليون يورو.

ويمتد عقد الدولي السويسري مع أرسنال حتى صيف 2023، وشارك خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

تشاكا لعب بقميص أرسنال حتى الآن في 144 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 17 آخرين.

أما زكريا فانضم إلى جلادباخ قاما من يانج بويز في صيف 2017 بمبلغ 12 مليون يورو.

وكانت صحيفة “صن” البريطانية قد ربطت اللاعب في وقت سابق بالانضمام إلى أرسنال ومانشستر يونايتد.

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