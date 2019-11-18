رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن بعد توقيع اتفاق مع الجنوبيين

عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى مدينة عدن الجنوبية الإثنين قادما من الرياض، وذلك للمرة الأولى منذ أن غادرها في أغسطس الماضي .

وتأتي عودة المسئول اليمني بعد نحو اسبوعين من توقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والجنوبيين اتفاقا لتقاسم السلطة في جنوب البلد الغارق في الحرب، وذلك بمبادرة سعودية.

وكان من المفترض أن يعود رئيس الوزراء إلى عدن الأسبوع الماضي، إلا أنّ أسبابا لوجستية حالت دون ذلك، وفقا لمصادر حكومية.

وقال مصوّر وكالة فرانس برس إنّ رئيس الوزراء وصل إلى عدن برفقة عدد من وزراء حكومته.

وشهد جنوب اليمن معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للحكومة اليمنية أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى في أغسطس الماضي. وعدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014. وبموجب الاتفاق، سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية التي تمثل الانفصاليين، عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية.

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