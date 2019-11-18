تعيين هشام محمد الجودر سفيرا جديدا للبحرين في القاهرة

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم (91) لسنة 2019 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يُعين السيد هشام محمد الجودر – السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية – رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرين ية لدى جمهورية مصر العربية، بلقب سفير فوق العادة مفوض.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن الجودر عمل وزيرا لشئون الشباب والرياضة من 14 أبريل 2015 إلى 4 ديسمبر 2018.. ورئيسا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة 14 أكتوبر 2010 إلى 14 أبريل 2015، وحاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين عام 1996 – 1997، وشهادة الدبلوم المشارك في الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين 1993 – 1994، ودبلوم في العلوم الإدارية من جامعة البحرين 2002.

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