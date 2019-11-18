السراج: حفتر يهدف إلى الاستيلاء على السلطة

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تمسكه بمبادرته للحل السياسي التي طرحها في يونيو الماضي، مشددا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

السراج وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين قال:” ما زلنا متمسكين بمبادرتنا للحل السياسي لأننا ندرك بأنه لا حل عسكري للأزمة وما طرحناه هو ذاته ما تؤكده خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة من إلتقاء الليبيين في مؤتمر وطني، يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية على قاعدة دستورية سليمة وبمشاركة جميع الليبيين”.

وأضاف السراج:” إننا متمسكون بالدولة المدنية الديموقراطية، دولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان، ولن نتراجع عن ذلك، في حين يسعى الطرف الآخر لحكم شمولي ويعلن بأن الليبيين ليسوا مستعدين بعد للديمقراطية”.

كما لفت إلى أن ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) الذي يستهدف حسب زعمه احتلال العاصمة والاستيلاء على السلطة مستمر منذ أكثر من 7 أشهر فشل في تحقيق هدفه.

وتابع حديثه:” نجحنا في صد هذا العدوان المدعوم بالمال والسلاح من دول خارجية، وبوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواتنا من تقدم على الأرض”.

وقال رئيس الرئاسي إن حل الأزمة الراهنة في بلاده ليس بتقاسم السلطة بل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بناء على قاعدة دستورية سليمة.

وأضاف في إجابة عن سؤال حول إمكانية دعوته لانتخابات بدون قبول الطرف الآخر:” الجميع بات يدرك أن لا حل عسكري للأزمة الليبية والجهود الدولية المبذولة تسعى لإيجاد مخرج سياسي عبر وقف التدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ليقول الشعب كلمته وهو نفس ما طالبنا ونطالب به”.

رئيس المجلس الرئاسي إختتم حديثه بالقول :”لا يرفض الانتخابات إلا من يريد أن يلغي رأي الشعب ويستحوذ على الحكم”.

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