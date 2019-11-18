إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا دخول مطار سبها للخدمة مجددا بعد 5 سنوات من الإغلاق جراء الصراع الذي ألحق أضراراً بالمرافق الأساسية خلال عام 2014.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، وبالتنسيق مع الحكومة الليبية ووزارة التخطيط، وبتمويل من 13 جهة مانحة دولية والحكومة الليبية، عاد نظام الملاحة، وحظيرة صيانة الطائرات، وبئر المياه الخاص بالمطار، وجزء من الإضاءة الخارجية، إلى العمل مجدداً.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المواطن في المنطقة الجنوبية ما عاد يحتاج لتحمل عبء السفر لمئات الكيلومترات للوصول إلى المدن الأخرى في ليبيا بعد إعادة افتتاح المطار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا