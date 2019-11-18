سلامة يدين استهداف مصنع البسكويت

إيوان ليبيا – وكالات :

بدأ مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الاثنين، تقديم إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا والتي يقدمها من مقر البعثة الموقت في العاصمة التونسية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وقال سلامة إن أعمال العنف في طرابلس زادت خلال الأيام الأخيرة مشيرا إلى الهجوم الذي استهدف مصنع البسكويت جنوب طرابلس وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدا إدانته للحادث وحذر في الوقت ذاته من أنه قد يشكل «جريمة حرب».

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