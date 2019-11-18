25 درجة إضافية لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

إيوان ليبيا – وكالات :

قرر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الإثنين، منح 25 درجة للطلاب الذي أدوا امتحانات الدور الثاني لاتمام مرحلة التعليم الثانوي.

وأوضح قرار الوزير أن منح الطلاب هذه الدرجات نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها العاصمة طرابلس والتي كانت سببا رئيسيا في حالات النزوح من عدة مناطق.

وفي السابع من نوفمبر الحالي، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة. وجاءت النسبة بواقع 47.36% بالقسم العلمي، و33.17% بالقسم الأدبي.

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