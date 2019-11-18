فيرمينو: أصبحت أفضل الآن.. ولا أريد التوقف عند هذا المستوى

وقال فيرمينيو في تصريحات أبرزها موقع ناديه” “أعتقد أنني أصبحت لاعبا أفضل على كافة الأصعدة، ولكني لا أريد أن أتوقف هنا. أريد أن أصبح لاعبًا أفضل والفوز بالمزيد من الألقاب مع ليفربول”.

كان فيرمينو قد شارك في جميع مباريات الريدز الـ12 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وساهم في حصول الفريق على 34 نقطة من أصل 36 ممكنة قبل التوقف الدولي الحالي.

ويشتهر فيرمينو دائمًا بتمريراته الحاسمة الرائعة في ليفربول، ويظهر ذلك جليًا في تمريراته الـ8 التي أهداها لزملائه حتى الآن هذا الموسم.

وعن هذا الجانب، أوضح “هذه هي شخصيتي. أحاول دائمًا الحفاظ على تواضعي وتقديم أفضل ما لدي من أجل مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة. سألعب دائمًا في المكان الذي يحتاجني فيه الفريق. ألعب في مركز رقم 9، وفي بعض الأحيان أشارك في مركز 10، ودائمًا ما أسعى لبذل أقصى ما في وسعي”.

يحصل فيرمينو على كثير من الثناء باستمرار من يورجن كلوب، ومن جانبه، أكال مهاجم الريدز مديحًا كبيرًا لمدربه الألماني.

وشدد “كلوب يستحق كل الإشادة والتقدير. إنه مدرب رائع، ويحتفظ بصفات شخصية جميلة داخل وخارج الملعب. نحن نتعلم منه الكثير من الأشياء كل يوم. لديه قدرة كبيرة على احتواء اللاعبين، وتحسن مردود الفريق كثيرًا تحت إمرته”.

ويستعد ليفربول لملاقاة كريستال بالاس ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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