وكيله: عودة جوارديولا لـ بايرن؟ لا شيء مستبعَد

جوارديولا تلقى ضربة قاسية في مسيرته مع مانشستر سيتي بهزيمته أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي واتساع الفارق بينهما إلى 9 نقاط.

وعن إمكانية عودة جوارديولا لتدريب بايرن مجددا، أجاب أوروبيتج: “لا شيء مستبعَد أبدا في عالم كرة القدم، ليس هناك مستحيل”.

وأضاف في حديثه لموقع Spox :”تحدثت مع بيب يوم الأربعاء الماضي والوضع على ما هو عليه، إنه سعيد في مانشستر، ولديه عقد ممتد”.

وسبق لـ جوارديولا الإشراف على تدريب بين 2013 و2016، وقاده للفوز بالدوري الألماني 3 مرات.

ويقود هانز ديتر فليك بايرن ميونيخ حاليا بعد إقالة نيكو كوفاتش، إذ قررت إدارة الزعيم البافاري التمهل في اختيار البديل.

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