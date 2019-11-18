ترامب يلتقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الإثنين.

وكتب ترامب على تويتر عن اللقاء:” تمت مناقشة كل شيء”، مشيرا إلى أن اللقاء تناول الحديث عن الفائدة السلبية وتخفيف السياسة النقدية وقوة الدولار.

ووصف ترامب اللقاء الذي عُقِدَ في البيت الأبيض بأنه كان “لقاء جيدا ووديا للغاية”.

كان ترامب انتقد باول بشدة مرارا، ويطالب الرئيس الأمريكي منذ أشهر بإجراء تخفيضات كبيرة على سعر الفائدة، وكرر اتهامه لباول بالفشل.

كان مجلس الاحتياطي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة في العام الحالي ثلاث مرات بنسبة 25ر0% في كل مرة. ويتراوح سعر الفائدة الاسترشادي حاليا بين 50ر1 إلى 75ر1%، لكن المجلس لم يعد في آخر مرة بإجراء تخفيض جديد على الفائدة. وبحسب بيان للمجلس، فقد شارك وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين في اللقاء، وأوضح المجلس أن اللقاء جاء بناء على دعوة من ترامب وجرى الحديث فيه عن الاقتصاد والنمو والتوظيف والتضخم. وأكد المجلس في بيانه أنه يتخذ قراراته بشكل مستقل عن السياسة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا