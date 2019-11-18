رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن قبول كيانات غير شرعية في البلاد

صرح رئيس الوزراء العراق ي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بأنه لا يمكن قبول كيانات غير شرعية في البلاد أو سلاح خارج شرعية الدولة.

وقال عبد المهدي في كلمة له في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية “إن هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولا خيار غير دعم القوات المسلحة، ولا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة”.

وأضاف “أن في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراق يين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، وكان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في أهدافه بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية”.

من جانب آخر، استقبل رئيس الحكومة العراق ية اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ماثيو تولر وقائد القوات المركزية الأمريكية باتريك وايت، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون المشترك لمحاربة بقايا عصابة داعش الإرهابية وتدريب القوات العراق ية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا