حازم أبو شنب: تصريحات بومبيو حول شرعنة المستوطنات الإسرائيلية يخرق الأمن والسلم الدوليين

قال السفير د. حازم أبو شنب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية يخرق الأمن والسلم الدوليين، ويضع إدارته في خانة تشجيع التطرف والخروج على القانون الدولي والتحريض على سحق إرادة التحرر للشعوب الحرة، وكذلك حث المتطرفين على سرقة ما تبقى من فلسطين التاريخية.

وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، لـ”بوابة الأهرام”، أن تصريحات بومبيو لا تغير من حقيقة أن المستوطنات الإسرائيلية تخرق القانون الدولي وتعتبر جريمة حرب.

وأكد أبو شنب، أن اللاجئين الفلسطينيين حقيقة واقعة وهم بالملايين ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القتل والإرهاب الذي مارسته عصابات شكلت أساس جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أبو شنب، أن المجتمع الدولي والقانون الدولي يعتبران الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي معزول دوليا ويهدد الأمن والسلم الدوليين ويستفز المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح في مقابل الموقف الأمريكي.

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