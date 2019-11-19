إيطاليا تكتسح أرمينيا بتسعة أهداف.. وإسبانيا تتفوق على رومانيا بخماسية

نجح منتخب إيطاليا في تحقيق فوز عريض على أرمينيا برصيد 9 أهداف مقابل هدف واحد ليختتم التصفيات في الصدارة بالعلامة الكاملة.

تأهل منتخبا إيطاليا وفنلندا لنهائيات أمم أوروبا، إذ تصدر الآتزوري بـ 30 نقطة أما فنلندا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

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وأنهى منتخب إيطاليا التصفيات بتسجيل 37 هدفا في 10 مباريات تحت قيادة روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق.

أما منتخب إسبانيا فاختتم مشواره باكتساح رومانيا بخمسة أهداف دون رد، وكان الماتادور قد ضمن تأهله رفقة السويد إلى أمم أوروبا.

وأنهى منتخب إسبانيا التصفيات في الصدارة برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن السويد ثاني الترتيب.

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