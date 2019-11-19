سول تتهم الحوثيين بخطف اثنين من مواطني كوريا الجنوبية في البحر الأحمر

ذكر مسئولون كوريون جنوبيون، اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين في اليمن اختطفوا 16 شخصا، بينهم اثنان من الكوريين الجنوبيين وقواربهم الثلاثة في البحر الأحمر هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المسئولين، دون الكشف عن هوياتهم، أن عملية الاختطاف تمت أمس الإثنين، في المياه على بعد حوالي 15 ميلا إلى الغرب من جزيرة كمران اليمنية.

وقال المسئولون، إن أفراد الطاقم وسفنهم نُقلوا إلى ميناء سليف في الحديدة باليمن، وهم بحال جيد.

وكان الكوريان على متن زورق تجويف وحفر تابع لشركة ونغجين للتنمية الكورية الجنوبية، حسب يونهاب.

وبعد فترة وجيزة من حادثة الاختطاف، نشرت كوريا الجنوبية وحدة تشونج-هيه البحرية المشاركة في عملية مكافحة القرصنة التي تعمل قبالة ساحل الصومال في مكان الحادث، وطلبت من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى التعاون في جهود الإنقاذ، حسب المصدر نفسه.

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