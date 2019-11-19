مقتل 24 جنديا و17 مسلحا بهجوم على دورية للجيش في مالي

قال مسئولون، إن هجوما على دورية للجيش في مالي أسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل في شمال شرقي البلاد.

يشار إلى أن مالي و النيجر هما جزء من عملية مشتركة لتعقب الإرهابيين على طول الحدود.

وذكر البيان، أن 24 جنديا مالي ا قتلوا وجرح 29 آخرين، بينما قتل 17 مسلحا وتم اعتقال نحو 100.

وصادرت القوات ال مالي ة نحو 70 دراجة نارية في أعقاب الهجوم، ولم يذكر المسئولون الجماعة التي ينتمي إليها المسلحون، ووصفوها بأنها “إرهابية” فقط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتل 53 جنديا ومدنيا في هجوم على موقع عسكري في مالي . و مالي و النيجر هما جزء من تحالف مجموعة الخمسة، إلى جانب بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

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