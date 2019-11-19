كوريا الشمالية تطالب واشنطن بالتخلي عن سياستها العدوانية

أعلنت كوريا الشمالية ، اليوم الثلاثاء، أنها غير مهتمة بمفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة ما لم تتخل واشنطن عن سياستها “العدوانية”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن يوم الأحد، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أجلتا إلى أجل غير مسمى مناورة جوية مشتركة في تعبير عن حسن النية تجاه كوريا الشمالية .

وقال المسئول الكوري الشمالي البارز كيم يونج تشول، الذي قاد المفاوضات سابقا كنظير لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ردا على تلك الخطوة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بلاده تطالب “الولايات المتحدة بإنهاء التدريبات أو إيقافها مرة واحدة وإلى الأبد”.

وأضاف: “الولايات المتحدة يجب ألا تحلم حتى بمفاوضات نزع السلاح النووي قبل أن تتخلى عن سياستها العدوانية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في تغريدة على تويتر يوم الأحد، بعد الإعلان عن تأجيل المناورة، على “التحرك بسرعة” و”إنجاز الصفقة”.

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