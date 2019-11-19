تدمير مدرعات تركية في مصراتة

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، استهداف القوات الجوية 19 مدرعة قادمة من تركيا في منطقة صناعية بوسط مصراتة، الإثنين.

وقال المسماري، في بيان، «بناء على معلومات استخباراتية جرى رصد عملية نقل 19 مدرعة بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمصراتة، الإثنين، والتي نقلت لاحقًا من الميناء وتم تخزينها في منطقة صناعية بوسط مصراتة».

وأضاف: «جرى تنفيذ طلعات جوية بواسطة طائرات سلاح الجو، أسفرت عن إصابة أهدافها وتدمير المدرعات (قبل خروجها من مخازنها)»، مشيرًا إلى أنه نتج عن هذا الاستهداف «انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، وقد عادت طائراتنا لقواعدها سالمة»، وفق البيان.

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