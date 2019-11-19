تحركات أممية للتقريب بين أعضاء مجلس النواب

إيوان ليبيا – وكالات :

تواردت مؤخراً، أنباء عن عمل دؤوب تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لرأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب وتوحيد صفوفه مجدداً.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة الاتحاد عن مصادر من مجلس النواب، قولهم إن البعثة الأممية تُحاول إعادة تفعيل دور البرلمان في الفترة القادمة، للتخفيف من الانسداد السياسي الحاصل.

من جانبه، رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن القضاء على المجموعات المسلحة التي تفرض سيطرتها على طرابلس بالقوة يُعتبر أمراً ضرورياً ويجب أن يُعطى الأولوية القصوى في الوقت الراهن.

وأضاف العباني في تصريحات لـ”الاتحاد” أن نجاح الجيش في القضاء على هذه التشكيلات يجب أن يُتبع بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة مكونة من 7 وزارات، هي العلاقات الخارجية، التخطيط والمالية، الحكم المحلي، الطاقة والتعدين، العدل، الدفاع، والأمن العام.

وبدوره، اتهم عضو مجلس النواب، علي السعيدي، البعثة الأممية في ليبيا بتعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، مُضيفاً أنها “تكيل بمكيالين بسبب خروجها عن اختصاصاتها حسب قرار مجلس الأمن”، حسب وصفه.

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