يونسيف : اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونسيف ” اليوم الثلاثاء إنه على الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم.

وذكر البيان، “أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة”.

وقالت سارة بيسولو نيانتي، ممثلة اليونيسف في اليمن : “أولئك الذين يتحملون المسؤولية، بما في ذلك السلطات اليمن ية، لم يفوا بوعودهم والتزاماتهم تجاه الأطفال “.

وتابعت :”يجب أن تكون الذكرى الثلاثين للاتفاقية بمثابة تذكير واضح لنا جميعاً للالتزام مجددا وعلى نحو عاجل بمسئولياتنا لمساعدة أطفال اليمن للبقاء أحياء والنمو في بيئة يسودها الأمن والسلام”.

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