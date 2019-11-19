مانشيني بعد مشوار مذهل لإيطاليا في التصفيات: فرق أوروبا تود تجنبنا

في 30 نوفمبر بالعاصمة الرومانية بوخارست، ستجري قرعة يورو 2020، إيطاليا ستكون في المستوى الأول بعد سجلها الممتاز في التصفيات، ومدربها روبرتو مانشيني يعتقد أن كبار القارة العجوز لا يتمنون الوقوع مع فريق أوزوري.

وقال المدرب الأسبق لمانشستر سيتي:”لا أعرف هل هم قلقون أم لا. أعتقد أنهم أقوى لأنه يسبقونا بخطوة. فرنسا بدأت الإعداد منذ سنوات، بلغت نهائي يورو وفازت بكأس العالم. فريق شاب وأعتقد أنهم من الأقوى”.

وواصل مانشيني “وكذلك إسبانيا. بلجيكا في آخر 5 أو 6 سنوات أنتجت مواهب استثنائية. وهناك إنجلترا. تاريخ إيطاليا عظيم، لا أعتقد أن مواجهتها ستكون سهلة. ربما ليسوا خائفين، لكن لو بأيديهم سيختاروا ألا يواجهوا إيطاليا”.

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ستكون إيطاليا على رأس المجموعة الأولى وفقا لنظام القرعة نظرا لأنها إحدى الدول المستضيفة ليورو 2020 التي تنطلق في يونيو المقبل.

ويحرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على أن تلعب الدول المستضيفة للبطولة في أرضها على الأقل مباراتين في الدور الأول.

ووفقا لنظام القرعة، ستتجنب إيطاليا في الدور الأول مواجهة الدنمارك وهولندا وروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا التي تأهلت للبطولة.

وستلعب إيطاليا في روما مباراة الافتتاح للبطولة في 12 يونيو.

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