رسميا – عودة لويس إنريكي لتدريب إسبانيا

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن إعادة تعيين لويس إنريكي كمدرب للمنتخب.

ليرحل روبيرت مورينو عن تدريب إسبانيا بعد قيادته لاروخا ما بين مارس ويونيو بشكل مؤقت، ومنذ يونيو بعقد دائم.

وأوضح روبياليس سبب هذا القرار المفاجئ: “منذ الإعلان عن رحيل إنريكي في يونيو، كنا واضحين أنه سيستعيد وظيفته وقتما يشعر برغبته في العودة”.

إسبانيا أنهت تصفيات يورو 2020 في صدارة مجموعتها تحت قيادة روبيرت مورينو الذي تولى مسبقا خلفا لـ إنريكي، وعقارب الساعة عادت للخلف..

صحيفة “أس” الإسبانية ذكرت أن مورينو تلقى نبأ إقالته المفاجئ من خوسيه فرانسيسكو مولينا المدير الرياضي للاتحاد الإسباني، عقب فوز لاروخا على رومانيا 5-0 في ختام التصفيات مساء الإثنين.

ليودع مورينو لاعبيه في غرفة خلع الملابس، والدموع تملأ عينيه، إذ لم يتوقع الإطاحة به من منصبه وفقا للصحيفة.

عدم تماسك مورينو دفعه إلى تجنب الظهور في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، خصوصا أنه كان سيتلقى سيلا من الأسئلة عن التغيير الفني الوشيك.

وداع مورينو للاعبيه وعدم إعلامه بالقرار مسبقا، يعني على الأرجح أنه لن يكون جزءا من الجهاز الفني لـ إنريكي في المستقبل القريب.

الصحيفة المدريدية أشارت إلى أن مورينو يشعر بالخيانة وأنه تم استخدامه، نقلا عن مصدر مقرب منه.

وبررت الصحيفة قرار روبياليس المفاجئ برغبته في وجود مدرب صاحب شخصية أقوى من مورينو الذي تعاظمت خلال ولايته سلطات اللاعبين، بينما كان إنريكي أكثر سيطرة على غرفة خلع الملابس.

مورينو (42 عاما) عمل كمساعد لـ إنريكي لأول مرة عام 2011 في نادي روما، وتبعه بعد ذلك في سيلتا فيجو، وبرشلونة، ومنتخب إسبانيا.

إنريكي قاد إسبانيا في 7 مباريات، حتى انسحب من معسكر المنتخب بشكل مفاجئ في مارس 2019، ليتوى مورينو المهمة مؤقتا لـ 3 مباريات.

مورينو تولى المهمة بشكل دائم بعد استقالة إنريكي في يونيو، إذ فضّل المدرب الابتعاد عن الساحة والتفرغ للعناية بابنته تشانا التي عانت من مرض السرطان، قبل وفاتها في شهر أغسطس الماضي.

إجمالا، قاد مورينو بلاده إسبانيا في 9 مباريات، حقق فيها 7 انتصارات وتعادلين، وكان يتوقع استمراره كمدرب لـ لاروخا في يورو 2020.

ولا يعد هذا التغيير الفني الأول المفاجئ لـ إسبانيا مؤخرا، إذ أقيل جولين لوبيتيجي من مهمته قبل يوم واحد على انطلاق كأس العالم 2018 بسبب توقيعه لـ ريال مدريد، ليتولى فيرناندو إييرو المهمة.

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