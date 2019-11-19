الجوية الليبية تستأجر طائرة لتعويض الرحلات المؤجلة

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بإدارة بنغازي عز الدين المشنون أمس الاثنين على أن احتجاز الطائرة مخالف للأعراف الدولية وعمل مشين لا يرتقي لمستوى المهنية.

المشنون قال في تصريحات إن الخلاف السياسي في البلاد لا يمكن أن يكون مبرر لاحتجاز طائرة مدنية تقدم خدماتها للمواطنين.

ونوّه إلى أنه لم يسبق للحكومة المؤقتة أن احتجزت طائرة مدنية، مؤكداً أن مئات المواطنين عالقون في مطارات تونس والأردن ومصر بسبب احتجاز الطائرة وأن الشركة تحاول تقديم ما أمكن من حلول قريبة إلا أن الإجراءات الممكنة حيال العالقين بالخارج لن تفي بالغرض ذاكراً أن جلهم من المرضى.

وناشد المشنون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة التدخل وإطلاق سراح الطائرة، محملاً إدارة مطار مصراتة مسؤولية سلامة طاقم الطائرة.

ختاماً كشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بإدارة بنغازي أن الشركة استأجرت طائرة من الخطوط الافريقية لتتمكن من تسيير الرحلات المؤجلة.

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