بالفيديو – البرازيل تستعيد الانتصارات بثلاثية في كوريا الجنوبية

آخر فوز للسيليساو كان في التاسع من يونيو بسباعية في الهندوراس، بعدها تعادلت في 3 مواجهات مع كولومبيا والسنغال ونيجيريا، وسقطت أمام بيرو والأرجنتين.

المدرب تيتي دخل اللقاء معتمدا على ريتشارليسون مهاجم إيفرتون منذ البداية رفقة الثنائي جابرييل جيسوس وفيليبي كوتينيو، وفي الوسط لعب لوكاس باكيتا وأرتور ميلو وفابينيو.

أليسون استمر في حراسة المرمى، ولعب ماركينيوس إلى جوار إيدير ميليتاو كقلبي دفاع، ودانيلو كظهير أيمن ورينان لودي كظهير أيسر.

راقصو السامبا افتتحوا التسجيل مبكرا بعد مرور 9 دقائق فقط عندما استغل باكيتا عرضية من الجانب الأيسر ليسكنها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 36 أضاف كوتينيو ثاني الأهداف من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الـ18.

وانتظر السيليساو حتى الشوط الثاني من أجل إحراز ثالث الأهداف عن طريق دانيلو الذي سجل أول أهدافه الدولية.

البرازيل أنهت التوقف الدولي بالفوز، وتنتظر معرفة منافسها المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية في القرعة التي تُجرى الشهر المقبل.

أما الشمشون الكوري فينافس في بطولة شرق آسيا الشهر المقبل، ثم يعود للتصفيات الآسيوية في شهر مارس من العام المقبل.

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