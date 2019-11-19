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كلوب يختار أفضل مدرب واجهه.. وأكثر ملعب يكرهه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كلوب سُئل عن أفضل مدرب واجهه، وأفضل ملعب زاره، وأفضل أغنية كروية، وأمور أخرى فضّل عدم الإفصاح عنها.

دعونا نتطرق إلى الأسئلة التي تلقاها كلوب…

أفضل يوم في حياته

كلوب: “ليس لدي أفضل يوم في حياتي، لدي العديد من أيامي المفضلة، لا أريد الاختيار”.

أفضل ذكرى كروية

كلوب: “برشلونة”. (يقصد إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019)

أفضل ملعب لفريق آخر

كلوب: “لست واثقا أنه أفضل ملعب أخوض عليه المباريات لأني أكرهه بشدة، إنه ملعب إشبيلية، بسبب الأجواء. هذا إطراء”.

أفضل أغنية كروية

كلوب: “لن تسير وحدك أبدا، بفارق شاسع عن أي أغنية أخرى”.

أفضل مدرب واجهته

كلوب: “بيب جوارديولا”.

رولينج ستونز أم البيتلز؟

كلوب: “البيتلز، هذا اختيار سهل”.

التصرف الأكثر جنونية في حياته

كلوب (ضاحكا): “هذا أمر لا يمكن مشاركته مع العامة”.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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