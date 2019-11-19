السفارة العمانية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني الـ49 للسلطنة | صور

أقامت سلطنة عمان بالقاهرة.aspx’> سفارة سلطنة عمان بالقاهرة ، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين للسلطنة.

ووجه السفير علي بن أحمد العيسائي، عضو مجلس الدولة، الشكر لجميع الحضور على تلبية الدعوة، كما تقدم بالشكر للرئيس السيسي علي تهنته للشعب العماني بعيده الوطني، وكذلك لدعمه التعاون المستمر والمثمر بين البلدين.

وشارك في الاحتفال الذي دعا اليه السفير د. علي بن احمد العيسائي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، عدد من الوزراء وكبار رجال الدول وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين بالقاهرة.

ويمثل الثامن عشر من نوفمبر من كل عام ذكرى العيد الوطني ل سلطنة عمان ، حيث يعد نقطة التحول الحقيقية في سلطنة عُمان منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد، حيث استطاع بحكمته وبعد نظره توحيد البلاد في المقام الأول، من ثم شرع في البناء والاهتمام بالمواطن جنبا إلى جنب مع جهود التنمية وبناء المؤسسات بما في ذلك الطرق والبنية الأساسية رغم التضاريس الصعبة والمسافات المترامية وقلة الموارد المالية، وحظي التعليم والصحة والعدل باهتمامه، حيث كان الإنسان العُماني همه الأول والدائم في إطار سعيه الدءوب لبناء الوطن.

وتحتفل سلطنة عمان هذا العام بالعيد الوطني التاسع والأربعين، وسط انجازات تحققت على كل المستويات، حيث أصبحت سلطنة عُمان نموذجا على كل الأصعدة بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها السياسية السلطان قابوس بعد أن رسم خريطة طريق داخلية وخارجية، ووضع إطارا عاما للإستراتيجية الوطنية ومنهجا متكاملا تمشي عليه البلاد في الحاضر والمستقبل بحكمته وبُعد نظره، وهو ما مكن عُمان على مدى نحو خمسة عقود من الوقوف بثبات أمام التحديات والأزمات المالية والسياسية التي تتعرض لها دول المنطقة

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