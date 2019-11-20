الاستخبارات العسكرية الأمريكية: انسحاب ترامب من سورية أفاد داعش

قالت وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية في تقييم جديد إن الهجوم العسكري التركي في شمال سورية في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية ساعد تنظيم ” داعش ” وأضر بالعلاقات مع المليشيات التي يقودها الأكراد .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن التقرير الذي أصدره المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن تقييم وكالة الاستخبارات، خلص إلى أن تنظيم داعش “استغل التوغل التركي والانسحاب التالي للقوات الأمريكية لإعادة بناء قدراته وموارده داخل سورية وتعزيز قدرته على التخطيط لهجمات في الخارج”

وقال المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جلين فاين إن إعداد التقرير تأخر إلى ما بعد موعده النهائي في 30 سبتمبر بسبب “التطورات المهمة” التي وقعت الشهر الماضي والتي نتجت عن سحب القوات الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه سيتم الإبقاء على ما يتراوح بين 500 و600 جندي أمريكي من القوات الأمريكية البالغ عددها 1000 جندي أمريكي في سورية ، بعضهم في قاعدة في جنوب البلاد والآخرين في حقوق النفط في الشمال .

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