بالفيديو – جنابري وفينالدوم ينفجران في انتصاران عريضان لـ ألمانيا وهولندا

واكتسحت ألمانيا شباك أيرلندا الشمالية بستة أهداف مقابل هدف في ليلة انفجر بها سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ.

لاعب أرسنال السابق سجل 3 أهداف “هاتريك” ليصل إلى هدفه رقم 13 في 13 مباراة مع الماكينات الألمانية.

فيما تكفل ليون جوريتسكا هدفين، واختتم جوليان براندت الأهداف، مقابل هدف وحيد سجله مايكل سميث كأول أهداف اللقاء لصالح الضيوف.

وفي نفس المجموعة ضربت هولندا شباك استونيا بخماسية بيضاء بفضل هاتريك أحرزه لاعب ليفربول جيني فينالدوم الذي سجل أول هاتريك دولي.

وسجل ناثان آكي ومايرون بوادو الهدفين الآخرين للطواحين.

بلجيكا واصلت سحق منافسيها وأهانت قبرص بستة أهداف لهدف. ثنائية لكيفن دي بروين وكريستيان بينتيكي، وهدف ليانيك كاراسكو وكايبروس كريستوفوروي بالخطأ في مرماه.

وفي ذات المجموعة أهانت روسيا سان مارينو بخماسية بيضاء.

واكتمل عقد المتأهلين ليورو 2020 عن طريق التصفيات بوصول ويلز للبطولة لتصبح رقم 20 بعد إنجلترا والتشيك وأوكرانيا والبرتغال وألمانيا وهولندا وسويسرا والدنمارك وكرواتيا وإسبانيا والسويد وبولندا والنمسا وفرنسا وتركيا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا وفنلندا.

وتتبقى 4 مقاعد يحسمها الملحق في شهر مارس.

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