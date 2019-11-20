تخريج أكبر دفعة شرطة في البيضاء

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة تخريج 865 عضوا جديدا بهيئة الشرطة التابعين لمديرية أمن البيضاء وعدد من فروع الإدارات العامة بالوزارة في منطقة الجبل الأخضر، واصفة تلك الدفعة بأنها «الأكبر في تاريخ مدينة البيضاء».

وحسب بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، فقد ضم الخريجين 525 عضوا بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن البيضاء، و 100 عضو لفرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالجبل الأخضر.

وجرى توزيع 240 عضوا جديدا بهيئة الشرطة على فروع الإدارات العامة للدوريات الصحراوية، ومباحث الجوازات، والدعم المركزي بالجبل الأخضر. وشهد حفل التخرج عروض كراديس الطلبة الخريجين وتدريباتهم على اللياقة البدنية، وفنون الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات، والتعامل مع الألغام والأجسام المفخخة، كما شهد الحفل عرضا رمزيا لآليات هيئة الشرطة أمام الضيوف وأولياء أمور الطلبة.

وقال وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف إن هذا التخريج يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية الاستراتيجية 2018 – 2020 ميلادي، مشددا على ان ذلك يأتي في إطار التدريب والتطوير المستمر للوزارة للمحافظة على استتباب الأمن ومكافحة الجريمة. واختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات التي أجريت بإشراف الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.

وفي متصف الشهر الحالي، أعلنت «داخلية الموقتة» تخريج عشرة آلاف عضو جديد بهيئة الشرطة مع نهاية العام 2019، وذلك تنفيذا للخطة الإستراتيجية للوزارة.

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