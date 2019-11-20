ليبيا مصدر ثلث أسلحة الارهابيين في القارة

إيوان ليبيا – وكالات :

حذر مفوض الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، من تخطيط التنظيمات الإرهابية في أفريقيا للتزود بالأسلحة الأكثر تطورا القادمة خصوصا من ليبيا، داعيا إلى تكييف وتحسين مكافحتها على ضوء الإستراتيجيات الجديدة المنتهجة من الشبكات المسلحة.

وقال شرقي في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع الـ13 لنقاط الارتكاز للمركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، إن الإرهابيين بصدد استعمال «الطائرات دون طيار في هجماتهم ضد الجيوش والسكان»، محذرا من أن الشبكات الإرهابية تعكف على «التزود بالأسلحة الأكثر تطورا القادمة خصوصا من ليبيا».

واعتبر مفوض الأمن والسلم الأفريقي أن «ثلث الأسلحة الأكثر تطورا التي بحوزة الإرهابيين في أفريقيا مصدرها ليبيا»، مشيرا إلى أن «الإرهاب انتقل الآن من الساحل ليضرب بقوة أفريقيا الوسطى».

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