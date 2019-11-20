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عسكريو الجنوب يعلنون استعدادهم للقتال تحت إمرة الوفاق

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر قادة كتائب وتشكيلات بمنطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة الفريق علي كنة، أمس الثلاثاء، بيانا أكدوا فيه جاهزيتهم للتصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المنطقة، وقدرتهم على تأمين وحماية الجنوب والأماكن الحيوية بالمنطقة.

وجرى تلاوة البيان بحضور الفريق علي كنه وعدد من الضباط التابعين لحكومة الوفاق الوطني وقادة كتائب مشاة وسرايا استطلاع وحرس الحدود التابعين لمنطقة سبها العسكرية إلى جانب حرس المنشآت النفطية والفرق الأهلية والقوة المساندة.

وجاء في البيان: «نحذر كل من تسول له نفسه زعزعة أمن المنطقة الجنوبية ونؤكد أننا قادرون على تأمين وحماية الجنوب وجميع الأماكن الحيوية. ونحن على جاهزية تامة لتنفيذ أوامر آمر المنطقة العسكرية سبها التابعة لحكومة الوفاق الوطني».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • شوية صراصير اخوان فلا يمكن لاى عسكرى محترم ان يقبل ان يكون تحت قيادة امعة عميل وخائن مثل السراج مرفوض من نواب الشعب ومفروض دوليا اما هؤلاء الانتهازيون فيطمعون فى الحصول على المال الحرام مقابل حماية لصوص المال العامة فالكنة والمظة مرتزقة لمن يدفع لهم ثمن الغدر والخيانة

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