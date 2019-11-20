بالعودة إلى واقع النخبة السياسية والفكرية والإعلامية الليبية في علاقتها بالحرب … كي نقول فيه بضع كلمات صريحة..





محمد الامين يكتب :

بالعودة إلى واقع النخبة السياسية والفكرية والإعلامية الليبية في علاقتها بالحرب، ما دامت هذه هي قضية الحال ببلدنا.. لنعد إلى هذا الأمر، كي نقول فيه بضع كلمات صريحة..

..[إزاء التطورات المؤلمة التي يشهدها النزاع في وطني كل يوم، لا بدّ من فضح النخبة التي تستولي على قرارنا في الشرق والغرب في آنٍ معاً.. هذه النخبة التي ترتعد من المصارحة وتأبى حتى أن تتسق مع الزخم الدولي المتزايد حول أزمة ليبيا.. نخبة الساسة والنواب والمثقفين والإعلاميين والعسكريين من مختلف الدّفعات والرتب..

هذه النخبة إما مؤدلجة أو خائفة أو مستفيدة من الحرب.. لذلك فهي لا ترفع صوتها بإدانة الحرب والدعوة إلى السلام الذي هو مطلب محلي وإقليمي ودولي رغم ما تلمسه يوميا من أضرار وفظاعات وخسائر باهظة..

صحيح أن الحال يبعث على اليأس.. والأمل في إصلاح هؤلاء ضعيف إن لم أقل معدوما.. لكن ربما يحررهم الصوت الداعي لوقف الحرب/ الملوّح بما أكثر من الدّعوة، من خوفهم أو يجعلهم يخجلون من أنانيتهم وتواطؤهم أو يعيدون حسابات الربح والخاسرة التي تحرك مواقفهم…]..

والله المستعان.

وللحديث بقية.

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