الخارجية الصينية تستدعي دبلوماسيا أمريكيا بسبب هونج كونج

استدعت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى وهددت الولايات المتحدة بإجراءات “انتقامية” بعد تبني مجلس الشيوخ الأمريكي نصا يدعم المتظاهرين في هونج كوج التي تشهد احتجاجات منذ حزيران يونيو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب إن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوتشو استدعى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين لتقديم “احتجاج رسمي” و”الاعتراض” على هذا النص.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن هدف الولايات المتحدة “ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفين المعادين للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ (…) من أجل تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونغ كونغ “.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر الثلاثاء بالإجماع مشروع قانون يدعم “حقوق الإنسان والديمقراطية” في هونج كونج ويهدد بإلغاء الوضع الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة.

ووافق المشرّعون الأمريكيون أيضا على إجراء يحظر بيع سلطات هونج كونج الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أشهر. وتبنى مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي مشروع قانون مماثل. ويفترض أن يسعى المجلسان الآن إلى التوفيق بين النصين لجمعهما في إجراء واحد يقره الكونجرس قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

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