الجيش الأمريكي: مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

قال الجيش الأمريكي في بيان إن اثنين من جنوده قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقال البيان “يجري التحقيق في سبب التحطم لكن تقارير أولية لا تشير إلى أنه كان بسبب نيران العدو”.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن إسقاط الطائرة الهليكوبتر وقالت إنها تحطمت في إقليم لوجار جنوبي العاصمة كابول.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على تويتر “تم إسقاط هليكوبتر أمريكية من طراز شينوك وتدميرها بالكامل الليلة الماضية لدى محاولتها تنفيذ غارة على موقع للمجاهدين في سرخ بمنطقة بانجرام في لوجار”.

ولم يتسن التحقق من مزاعم الحركة بشكل مستقل. وعادة ما تعلن طالبان مسئوليتها عن حوادث عرضية. واستبعدت الحكومة الأفغانية ضلوع الحركة في الأمر. وقال فواد أمان وهو متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية “لم تتسبب نيران العدو في تحطم الطائرة الهليكوبتر ولم يُصب أي فرد من قوات الأمن الأفغانية”. وجاء تحطم الطائرة الهليكوبتر بعد يوم من مبادلة طالبان رهينتين غربيتين مقابل ثلاثة من قادة الحركة كانوا محتجزين لدى الحكومة الأفغانية، مما أنعش الآمال في تحسن العلاقات بين الحركة المتشددة وقوات التحالف.

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