مقتل اثنين وإصابة آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق

قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الأربعاء إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق .

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر إن إسرائيل هاجمت أهدافا عسكرية إيرانية و سورية في سوريا ردا على إطلاق صواريخ صوب إسرائيل في اليوم السابق.

وقالت الوكالة العربية ال سورية للأنباء الرسمية نقلا عن مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية دمرت معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية فوق دمشق قبل وصولها لأهدافها.

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