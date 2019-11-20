خارجية الناتو تلتقي في بروكسل اليوم

يجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء في بروكسل ، وسوف يقوم وزارء خارجية الدول الأعضاء الـ29 اليوم بالإعداد لقمة القادة المقررة يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، التي من المرجح أن تهيمن عليها تصريحات ماكرون بأن التحالف الدفاعي، الذي يعود للحرب الباردة، لم يعد كما كان.

وقال ماكرون في حوار مع مجلة إيكونوميست مطلع هذا الشهر إن اسطنبول وواشنطن لم يستشيرا حلفاءهما عندما شنت تركيا حملتها العسكرية في شمال سوريا عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية.

وانضمت وزارة الخارجية الألمانية لماكرون في دعوته لإعادة النظر في وضع الناتو مساء أمس الثلاثاء، على الرغم من أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصفت سابقا تصريحات الرئيس الفرنسي بالمبالغ فيها.

وقالت الخارجية الألمانية إن وزيرة الخارجية هايكو ماس سوف يقترح خلال اجتماع بروكسل أن يعيد التحالف النظر في كيفية تنسيق سياسته.

ومن المتوقع أن تشكل زيادة تكاليف الدفاع الأوروبي، وهى رغبة قديمة للرئيس الأمريكية دونالد ترامب وتعاظم الدور الصيني في المسرح العالمي جزءا من المباحثات المقررة اليوم وفي قمة القادة الشهر المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا