البنتاغون: داعش استغل التوغل التركي بسوريا لرص صفوفه

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أفاد تقرير صادر عن البنتاغون أن تنظيم داعش استغل التوعغل العسكري التركي شمال شرق سوريا من أجل إعادة رصّ صفوفه، مرجحا أنه بات بإمكانه الإعداد لهجمات جديدة ضد الغرب.

إلى ذلك، أضاف التقرير الأميركي الذي صدر، الثلاثاء، أنه “من المرجح” أن يكون لدى التنظيم الإرهابي “الوقت والحيّز لاستهداف الغرب وتقديم الدعم لفروعه وشبكاته العالمية الـ19″، مستنداً إلى معلومات وفّرتها وكالة استخبارات الدفاع الأميركية.

وقال مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية، وهو جهاز مستقل للاستقصاءات، في تقريره الذي أصدره، إن “داعش استغل التوغل التركي والخفض اللاحق للقوات الأميركية لإعادة بناء قدراته وموارده داخل سوريا وتعزيز قدرته على التخطيط لهجمات في الخارج”.

كما رجح أن يسعى التنظيم الإرهابي على المدى البعيد إلى استعادة السيطرة ربما على بعض المراكز السكانية السورية وتوسيع وجوده العالمي”. ونقل التقرير عن وكالة استخبارات الدفاع قولها، إن مقتل زعيم تنظيم داعش البغدادي خلال غارة أميركية في سوريا في 26 تشرين الأول/أكتوبر “من المرجح أن يكون له تأثير ضئيل على قدرة التنظيم على إعادة تكوين نفسه”.